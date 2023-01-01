В Алматы выпало 20 см снега

В Алматы выпало 15-20 см снега. В уборке снега задействовано 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

С 21:00 31 декабря 2022 года в городе Алматы началось выпадение снега, которое закончилось в 6 часов утра 1 января. Высота снежного покрова составила 15-20 см.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 утра 1 января использовано 2090 тонн.

Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 462 единицы спецтехники и 312 дорожных рабочих.