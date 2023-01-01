Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы выпало 20 см снега

В Алматы выпало 20 см снега Фото: акимат Алматы
В Алматы выпало 15-20 см снега. В уборке снега задействовано 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

С 21:00 31 декабря 2022 года в городе Алматы началось выпадение снега, которое закончилось в 6 часов утра 1 января. Высота снежного покрова составила 15-20 см.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 утра 1 января использовано 2090 тонн.

Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 462 единицы спецтехники и 312 дорожных рабочих.

Читайте также

Ким Чен Ын призвал производить больше ядерных боеголовок в КНДР

В Карагандинской области спасли двух рыбаков на заглохшей машине

В Павлодаре запустили "Трамвай безопасности"

Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
гороскоп на 1 января для всех зодиаков
Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления