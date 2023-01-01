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Два человека погибли при опрокидывании машины близ Талдыкоргана

Два человека погибли при опрокидывании машины близ Талдыкоргана Фото: ДП Алматинской области
ДТП произошло 1 января на 10 км трассы Талдыкорган – Уштобе. 42-летний водитель и его 35-летний пассажир-женщина погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 1 января с участием "Фольксваген Гольф" на 10 км трассы Талдыкорган –Уштобе. 42-летний водитель не справился с рулевым управлением автомашины и, выехав за обочину дороги, допустил ее опрокидывание. На месте происшествия погибли сам водитель немецкой иномарки и его 35-летний пассажир-женщина. 

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Департамент полиции напоминает, что на территории региона (с 31 декабря по 4 января) продолжают сохраняться сложные погодные условия, сопровождаемые снегопадом и гололедицей на автодорогах.

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Алматинская область Талдыкорган
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