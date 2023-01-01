Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет

Сыну великого казахского писателя, драматурга Мухтара Ауэзова, общественному деятелю, культурологу Мурату Ауезову исполнилось 80 лет, сообщает Zakon.kz.

1 января свой 80-й юбилей отмечает Мурат Мухтарович Ауэзов.

Данной новостью поделился президент корпорации "Атамұра" Рахимгали Кул-Мухаммед на своей странице в Facebook.

"Сегодня сыну казахского писателя Мухтара Ауэзова, известному востоковеду, тюркологу, ученому-культурологу, замечательному эссеисту, деятелю казахской дипломатии Мурату Мухтаровичу Ауэзову исполняется 80 лет. В связи с этим, как ребенок суеверного народа, первый день года Кролика я начал с посещения дома Ауэзовых и поздравления дяди Мурата с юбилеем! Мурат ага, с днем рождения! Желаю вам здоровья, семейного благополучия!", – написал Кул-Мухаммед.

Мурат Мухтарович родился 1 января 1943 года в селе Мерке Джамбульской области КазССР.



На протяжении своей карьеры руководил киностудией "Казахфильм", был послом РК в Китае, руководил телерадиокомпанией "Мир" в Казахстане, занимался управлением информации в акимате Алматинской области, был президентом Фонда "Сорос-Казахстан", руководил Национальной библиотекой РК. Сейчас Ауэзов – президент Фонда Мухтара Ауэзова.