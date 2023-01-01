Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет

Мурату Ауезову исполнилось 80 лет Фото: Facebook/rakhimgali.km.9
Сыну великого казахского писателя, драматурга Мухтара Ауэзова, общественному деятелю, культурологу Мурату Ауезову исполнилось 80 лет, сообщает Zakon.kz.

1 января свой 80-й юбилей отмечает Мурат Мухтарович Ауэзов. 

Данной новостью поделился президент корпорации "Атамұра" Рахимгали Кул-Мухаммед на своей странице в Facebook.

"Сегодня сыну казахского писателя Мухтара Ауэзова, известному востоковеду, тюркологу, ученому-культурологу, замечательному эссеисту, деятелю казахской дипломатии Мурату Мухтаровичу Ауэзову исполняется 80 лет. В связи с этим, как ребенок суеверного народа, первый день года Кролика я начал с посещения дома Ауэзовых и поздравления дяди Мурата с юбилеем! Мурат ага, с днем рождения! Желаю вам здоровья, семейного благополучия!", – написал Кул-Мухаммед.

Мурат Мухтарович родился 1 января 1943 года в селе Мерке Джамбульской области КазССР. 

На протяжении своей карьеры руководил киностудией "Казахфильм", был послом РК в Китае, руководил телерадиокомпанией "Мир" в Казахстане, занимался управлением информации в акимате Алматинской области, был президентом Фонда "Сорос-Казахстан", руководил Национальной библиотекой РК. Сейчас Ауэзов – президент Фонда Мухтара Ауэзова.

Читайте также

В канун Нового года в Казахстане родились 240 малышей

В Китае учебным заведениям разрешили перейти в офлайн формат

Токаев подписал закон "О развитии агломераций"

Мухит Турсынали
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
гороскоп на 1 января для всех зодиаков
Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления