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С какой скоростью передвигался бы Санта на своих оленях?

С какой скоростью передвигался бы Санта на своих оленях? Фото: pixabay
Компания AGI, занимающаяся моделированием полетов, между делом подсчитала, с какой скоростью передвигается Санта-Клаус по миру, сообщает Zakon.kz.

С учетом растущего населения ему требуется все больше оленьих сил, чтобы успеть облететь всех детей из своего списка. Соответствующая статья опубликована на сайте 4PDA.

AGI использовали данные, собранные NORAD, американо-канадским командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. NORAD — объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой состоят в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороне двух стран.

В свою очередь дочерняя компания Cesium из Центр-Сити разработала удобное программное обеспечение, которое использует данные NORAD для оценки гипотетических перемещений Санта-Клауса. По их подсчетам, в 2022 году дедушке с красным носом на санях необходимо перемещаться со скоростью в 7 Махов, что эквивалентно 8575 км/ч, или 2382 м/с — в 7 раз быстрее скорости звука. 

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