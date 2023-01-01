С какой скоростью передвигался бы Санта на своих оленях?

Компания AGI, занимающаяся моделированием полетов, между делом подсчитала, с какой скоростью передвигается Санта-Клаус по миру, сообщает Zakon.kz.

С учетом растущего населения ему требуется все больше оленьих сил, чтобы успеть облететь всех детей из своего списка. Соответствующая статья опубликована на сайте 4PDA.

AGI использовали данные, собранные NORAD, американо-канадским командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. NORAD — объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой состоят в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороне двух стран.



В свою очередь дочерняя компания Cesium из Центр-Сити разработала удобное программное обеспечение, которое использует данные NORAD для оценки гипотетических перемещений Санта-Клауса. По их подсчетам, в 2022 году дедушке с красным носом на санях необходимо перемещаться со скоростью в 7 Махов, что эквивалентно 8575 км/ч, или 2382 м/с — в 7 раз быстрее скорости звука.