Шахматистка Бибисара Асаубаева назвала 10 значимых событий 2022 года
Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка планеты в категории блиц казахстанка Бибисара Асаубаева подвела итоги 2022 года. Она считает прошедший год непростым, но очень поучительным для нее, и назвала 10 событий, которые изменили ее жизнь, сообщает Zakon.kz.
30 декабря Бибисара Асаубаева второй год подряд стала чемпионкой мира в блице. После ЧМ-2022 в Алматы она отметила 10 наиболее важных событий в ее жизни.
- Я вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
- Познакомилась с президентом страны.
- В семье пополнение, родители подарили мне собаку Гуччи.
- Сделала операцию на глаза и сняла очки.
- Окончила школу с золотой медалью.
- Сыграла наконец на олимпиаде и осуществила одну из своих мечт.
- Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин.
- Приняла участие в серии Гран-при.
- Стала более самостоятельной и начала сама летать.
- Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин.
"Большое спасибо моей семье, которая меня любит и поддерживает, несмотря ни на что, настоящим друзьям, которые всегда рядом, и вам, дорогие болельщики. Надеюсь, что 2023-й год будет еще лучше! Поздравляю всех с праздником!"Бибисара Асаубаева
26 февраля 2022 года Бибисара Асаубаева отметила свое совершеннолетие, ей исполнилось 18 лет.
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