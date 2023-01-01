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Шахматистка Бибисара Асаубаева назвала 10 значимых событий 2022 года

Шахматы Итоги года Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка планеты в категории блиц казахстанка Бибисара Асаубаева подвела итоги 2022 года. Она считает прошедший год непростым, но очень поучительным для нее, и назвала 10 событий, которые изменили ее жизнь, сообщает Zakon.kz.

30 декабря Бибисара Асаубаева второй год подряд стала чемпионкой мира в блице. После ЧМ-2022 в Алматы она отметила 10 наиболее важных событий в ее жизни. 

  1. Я вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
  2. Познакомилась с президентом страны.
  3. В семье пополнение, родители подарили мне собаку Гуччи.
  4. Сделала операцию на глаза и сняла очки.
  5. Окончила школу с золотой медалью.
  6. Сыграла наконец на олимпиаде и осуществила одну из своих мечт.
  7. Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин.
  8. Приняла участие в серии Гран-при.
  9. Стала более самостоятельной и начала сама летать.
  10. Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин.
"Большое спасибо моей семье, которая меня любит и поддерживает, несмотря ни на что, настоящим друзьям, которые всегда рядом, и вам, дорогие болельщики. Надеюсь, что 2023-й год будет еще лучше! Поздравляю всех с праздником!"Бибисара Асаубаева


26 февраля 2022 года Бибисара Асаубаева отметила свое совершеннолетие, ей исполнилось 18 лет. 


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