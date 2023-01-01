Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за тумана

Босфорский пролив временно закрыли для движения судов из-за густого тумана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает в воскресенье, 1 января, турецкий телеканал A Haber со ссылкой на турецкое управление береговой охраны.

"Движение судов в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана. Оно будет восстановлено после улучшения погодных условий", – говорится в сообщении.

На сайте главного управления береговой охраны сказано, что пролив Босфор перестал пропускать суда с 6:46.

В сентябре прошлого года Босфорский пролив заблокировал севший на мель сухогруз Lady Zehma, который шел из Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту.

Затем пролив временно закрывали в конце октября. Тогда причиной также стал сильный туман. Отмечалось, что видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 метров.

Босфор – единственный проход между Черным и Средиземным морем и имеет большое значение для мировой торговли.