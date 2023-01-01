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Новогодний салют в Астане – над столицей прозвучало 3,5 тыс. выстрелов

над столицей прозвучало 3,5 тыс. выстрелов Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Под бой курантов в столице прогремел праздничный фейерверк, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, в полночь с наступлением Нового 2023 года в Астане прогремел праздничный фейерверк.

Увидеть его можно было с двух точек – с набережной реки Есиль около памятника Кенесары хану и с Ботанического сада в районе пересечения проспектов Кабанбай батыра и Бухар жырау.

Высота салютов составила: нижний – 70 метров, средний – 120 метров, верхний – 180-210 метров. Всего прозвучало 3,5 тысячи выстрелов.

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