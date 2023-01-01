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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Штормовое Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" сообщают о сильном ветре, тумане и гололеде на большей части страны в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Со 2 по 4 января на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На большей части Туркестанской области ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 23-28 м/с, на горных перевалах порывы 30 м/с и более.

2 и 4 января на севере, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный ветер временами 30 м/с и более.

3 января на востоке, в центре Кызылординской области прогнозируют ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Петропавловске 2 января днем сильный ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе и севере Мангистауской области – туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на западе области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области возможны туман, гололед. Прогнозируется ветер западный, юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе, севере области – гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, на севере области порывы 25 м/с.

На юге Костанайской области – гололед. На востоке области – туман.

В Астане 2 и 3 января ожидается метель, а также усиление ветра до 23 м/с.

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