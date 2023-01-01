Нарколог объяснил, чего не стоит делать для облегчения похмелья

Специалист рассказал, что волшебного средства вылечить похмелье нет. Но есть пара способов, как быстрее привести себя в чувство, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, нарколог и психиатр Валентин Скрябин в интервью Lenta.ru поделился некоторыми рекомендациями, которые могут уменьшить негативный эффект от похмелья.

Так, нарколог отметил, что ни в коем случае нельзя похмеляться. Даже если человеку очень плохо. Это лишь продлит тягостное состояние. Пока не переработан старый алкоголь, нельзя употреблять новый.

Кроме того, при похмелье лучше воздержаться от походов в баню и занятий спортом, так как это значительно повысит нагрузку на сердце.

Более того, в таком утреннем состоянии не поможет и активированный уголь, поскольку за ночь алкоголь весь всасывается и в желудочно-кишечном тракте его попросту нет.

"Рекомендовано обильное питье. Для облегчения состояния можно принять душ, съесть высокобелковую пищу, совершить недлительные прогулки на свежем воздухе. Так постепенно организм придет в норму. При сильной головной боли можно принять таблетку доступного противовоспалительного средства — того же аспирина". Кандидат медицинских наук Валентин Скрябин