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В Алабаме в результате стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек и девять ранены

В результате стрельбы новогоднюю ночь погиб один человек и девять ранены Фото: Facebook/Decatur Police Department Alabama
В городе Мобил американского штата Алабама из-за стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек. Еще девять ранены, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Fox News, полиция получила сообщение о стрельбе в субботу около 23:14 по местному времени.

"Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", – сообщает телеканал.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

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