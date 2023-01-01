В Алабаме в результате стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек и девять ранены

Фото: Facebook/Decatur Police Department Alabama

В городе Мобил американского штата Алабама из-за стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек. Еще девять ранены, сообщает Zakon.kz.

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