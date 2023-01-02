Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ким Кардашьян призналась, что стала больше пить

призналась, что стала больше пить Фото: Instagram/kimkardashian
Телезвезда Ким Кардашьян призналась в появившейся из-за стресса и напряженного рабочего графика пагубной привычке – выпивке, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на подкаст Гвинет Пэлтроу Goop Podcast.

Кардашьян рассказала, что всю жизнь была равнодушна к алкоголю. Даже встречаясь с друзьями в компании, он не пила его из-за неприятного вкуса. Однако сейчас Ким начала употреблять спиртное из-за нервной работы и большого круга обязанностей: она совмещает воспитание детей, бизнес и учебу на юриста.

"Я начала выпивать в возрасте 42 лет. Кофе и алкоголь. Я чувствую, что мне просто необходимо немного расслабиться". Ким Кардашьян

Для снятия напряжения она в конце вечера пьет текилу и ананасовый сок. Кроме того, Кардашьян отметила, что еще не хочет пить спиртное во время встреч со своими друзьями и на вечеринках.

Ранее Кардашьян рассказал о "чертовски сложном" воспитании детей вместе с рэпером Канье Уэстом. Знаменитость рассказала, что постоянно ограждает дочь и сына от негативной информации о своем отце из-за скандальных выходок.

Читайте также

Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"

Ерке Есмахан заинтриговала фанатов фотографиями из Парижа

Димаш Кудайберген пройдет стажировку в ведущем вузе США

Айсулу Омарова
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
гороскоп на 1 января для всех зодиаков
Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления