Назван вероятный срок принятия Байденом решения по участию в выборах
Фото: pixabay
Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении по поводу вступления в предвыборную гонку 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Источники издания Politico утверждают, что он пока не принял решения.
Также, по их словам, Байден, отдыхая на острове Санта-Крус, обсуждает этот вопрос с семьей и несколькими друзьями и союзниками.
Одним из прозвучавших аргументов против старта кампании стал возраст президента – в случае переизбрания он вернется в Белый дом 82-летним политиком. Впрочем, супруга Байдена Джилл в частном порядке сказала, что поддержит кампанию своего мужа.
Издание отмечает, что Байден может выставить кандидатуру. вдохновившись победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.
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