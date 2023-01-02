Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне без Месси и Неймара

ПСЖ футбол Фото: psg.fr
"Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. В матче 17-го тура чемпионата Франции парижане уступили в гостях "Лансу", сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

К 8-й минуте соперники обменялись голами – на точный удар хавбека хозяев Пшемыслава Франковского "ПСЖ" ответил взятием ворот от Уго Экитике, сообщает Prosports.kz.

Однако затем забивал только "Ланс" – на 28-й минуте Луа Опенда вывел свою команду вперед, а в начале второго тайма Алексис Клод-Морис установил окончательный счет.

Выиграв со счетом 3:1, "Ланс", идущий на втором месте в Лиге 1, до четырех очков сократил отставание от лидирующего "ПСЖ", в активе которого 44 балла.

Стоит отметить, что в составе парижан отсутствовали аргентинец Лионель Месси, которому был предоставлен отдых, и дисквалифицированный бразильский форвард Неймар, получивший в прошлом туре красную карточку.

Читайте также

Месси и Роналду могут сыграть друг против друга уже в январе

Теннисисты Казахстана проиграли команде Польши на United Cup

Шахматистка Бибисара Асаубаева назвала 10 значимых событий 2022 года

Данияр Кунафин
Месси Лионель Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
гороскоп на 1 января для всех зодиаков
Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления