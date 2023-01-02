"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне без Месси и Неймара

"Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. В матче 17-го тура чемпионата Франции парижане уступили в гостях "Лансу", сообщает Zakon.kz.

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К 8-й минуте соперники обменялись голами – на точный удар хавбека хозяев Пшемыслава Франковского "ПСЖ" ответил взятием ворот от Уго Экитике, сообщает Prosports.kz.

Однако затем забивал только "Ланс" – на 28-й минуте Луа Опенда вывел свою команду вперед, а в начале второго тайма Алексис Клод-Морис установил окончательный счет.

Выиграв со счетом 3:1, "Ланс", идущий на втором месте в Лиге 1, до четырех очков сократил отставание от лидирующего "ПСЖ", в активе которого 44 балла.

Стоит отметить, что в составе парижан отсутствовали аргентинец Лионель Месси, которому был предоставлен отдых, и дисквалифицированный бразильский форвард Неймар, получивший в прошлом туре красную карточку.