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Круизный лайнер с туристами застрял на неделю в австралийских водах

корабль Фото: pixabay
Круизный лайнер с туристами застрял на неделю в австралийских водах недалеко от порта Аделаиды из-за "биологического обрастания на судне", сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Sky News, на борту корабля находятся сотни отдыхающих. 

На место выехали профессиональные водолазы. Они очищают корпус судна от скопления микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных. Отмечается, что удаление биологического обрастания –стандартная процедура. По словам представителя Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии, таким образом они предотвращают транспортировку потенциально вредных морских организмов судном в страну.

Лайнер Viking Orion покинул порт Веллингтона 26 декабря и находился в море около недели.

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