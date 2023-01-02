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В Темиртау наезд автомобиля на четырех пешеходов попал на видео

ДТП, авария Фото: Zakon.kz
В Темиртау наезд автомобиля на четырех пешеходов попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 31 декабря в 19:20. 23-летний водитель автомашины "ВАЗ 2114", двигаясь по улице Абая в направлении проспекта Б. Момышулы, допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. 

"В результате ДТП 54-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отметим, что наезд попал на видео и распространился в соцсети. На кадрах видно, что водитель на повороте не справился с управлением, автомобиль занесло и он сбил 4 человек, двое из которых – дети.


В полиции уточнили, что пострадала только женщина.

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