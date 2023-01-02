Народные приметы на 2 января: что нельзя делать в Игнатьев день
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По народному календарю 2 января 2023 года отмечается Игнатьев день, православная церковь вспоминает святого Игнатия Богоносца. В этот день на Руси начинали готовиться к встрече рождества. О том, что можно делать и от чего лучше отказаться, читайте на Zakon.kz.
На Руси этот день назывался Игнатовым или Оберегом дома. В деревнях для защиты обносили вокруг дома иконы. Так они отпугивали от жилья нечистую силу, и уберегали семью от несчастий и голода.
Также в этот день нужно было прибраться в доме, чтобы провести обряд очищения от злых духов. Обычно с иконой и церковной свечой, проходили по углам дома и вокруг постройки, читая молитву. После этого вся семья собиралась за столом и хвалила хозяйку.
Со 2 января начиналось приготовление к празднованию Рождества, а значит, что в этот день нельзя гадать, свататься и справлять свадьбы. Также нельзя заниматься рукоделием.
Что нельзя делать 2 января:
- нельзя ничего одалживать соседям;
- нельзя впускать незнакомцев;
- нельзя ругаться и ссориться;
- нельзя тяжело физически работать.
Народные приметы.
- На Гната встряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится встряхнуть, тем богаче будет урожай.
- Иной на деревьях – до ясной погоды.
- Звездное небо предсказывает богатый урожай.
- Если синицы громко чирикают, похолодание будет затяжным.
- Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и метель – до дождей и холодов.
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