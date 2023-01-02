Народные приметы на 2 января: что нельзя делать в Игнатьев день

По народному календарю 2 января 2023 года отмечается Игнатьев день, православная церковь вспоминает святого Игнатия Богоносца. В этот день на Руси начинали готовиться к встрече рождества. О том, что можно делать и от чего лучше отказаться, читайте на Zakon.kz.

На Руси этот день назывался Игнатовым или Оберегом дома. В деревнях для защиты обносили вокруг дома иконы. Так они отпугивали от жилья нечистую силу, и уберегали семью от несчастий и голода.



Также в этот день нужно было прибраться в доме, чтобы провести обряд очищения от злых духов. Обычно с иконой и церковной свечой, проходили по углам дома и вокруг постройки, читая молитву. После этого вся семья собиралась за столом и хвалила хозяйку.



Со 2 января начиналось приготовление к празднованию Рождества, а значит, что в этот день нельзя гадать, свататься и справлять свадьбы. Также нельзя заниматься рукоделием.

Что нельзя делать 2 января:

нельзя ничего одалживать соседям;

нельзя впускать незнакомцев;

нельзя ругаться и ссориться;

нельзя тяжело физически работать.

Народные приметы.

На Гната встряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится встряхнуть, тем богаче будет урожай.

Иной на деревьях – до ясной погоды.

Звездное небо предсказывает богатый урожай.

Если синицы громко чирикают, похолодание будет затяжным.

Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и метель – до дождей и холодов.



