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Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

В Павлодарской области произошло смертельное ДТП Фото: pexels
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на автодороге Павлодар –Майкапчагай, вблизи села Кенжеколь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, авария произошла 1 января около 23:30. В результате столкновения двух автомашин марки Mazda-626 и "ВАЗ 21074" от полученных травм на месте скончались водитель 1984 города рождения, управлявший автомобилем "ВАЗ 21074", и девушка 1986, сидевшая на пассажирском сиденье.

"33-летний водитель автомашины марки Маzdа -626 и пассажир 1989 года рождения после обращения за медицинской помощью были отпущены. Автомашины водворены на штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное производство по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

По данному происшествию назначены экспертизы. Водитель Mazda задержан и водворен в изолятор временного содержания.

28 декабря смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области.

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