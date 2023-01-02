Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на автодороге Павлодар –Майкапчагай, вблизи села Кенжеколь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, авария произошла 1 января около 23:30. В результате столкновения двух автомашин марки Mazda-626 и "ВАЗ 21074" от полученных травм на месте скончались водитель 1984 города рождения, управлявший автомобилем "ВАЗ 21074", и девушка 1986, сидевшая на пассажирском сиденье.

"33-летний водитель автомашины марки Маzdа -626 и пассажир 1989 года рождения после обращения за медицинской помощью были отпущены. Автомашины водворены на штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное производство по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

По данному происшествию назначены экспертизы. Водитель Mazda задержан и водворен в изолятор временного содержания.

28 декабря смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области.

