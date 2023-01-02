Реорганизовано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:



1. Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

3. Определить Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января

1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

в пункте 1 строку "Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

"Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.