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Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту 2 километра Фото: pexels
Выброс пепла на высоту два километра над уровнем моря зарегистрировали на вулкане Эбеко, расположенном в Сахалинской области на северокурильском острове Парамушир, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России по Сахалинской области со ссылкой на данные камчатской группы реагирования на вулканические извержения Дальневосточного отделения Российской академии наук, пишет РИА Новости.

"Днем 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении". По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет".МЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко расположен в семи километрах от Северо-Курильска.

К слову, выбросы пепла на нем происходят с октября 2016 года, что, по мнению специалистов, является нормой.

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