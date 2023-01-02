Аймагамбетов дал совет, как привить ребенку любовь к чтению

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов призвал школьников и их родителей уделять больше внимания чтению книг, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Он рассказал, что одно из воспоминаний его детства – огромные шкафы, полные книг, и большое разнообразие литературы дома. Аймагамбетов вспоминает, с какой гордостью в то время говорили о подписке на книги той или иной серии, а также об очередной прочитанной книге.

"Неудивительно, что я тоже увлекся и в скором времени перечитал всю домашнюю библиотеку, а позже стал постоянным читателем районной библиотеки. Самым частым замечанием в детстве, которое я слышал, было не читать во время еды. Позже, когда у меня появились дети, сначала я читал им сказки, а затем старший сын стал читать самостоятельно. Начав со сказок и небольших рассказов, мы плавно перешли к другим жанрам: приключениям, научной фантастике и научно-популярной литературе. Уже с пятого класса сын начал читать по 30-50 книг в год. И тогда уже мы сами начали делать замечание сыну – не отвлекаться на чтение во время ужина. Младшему, который еще ходит в детский сад, нравится слушать сказки, особенно современные казахские комиксы, например, про Еркетая и Жанибека". Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Делясь своим опытом, министр отметил, что нельзя заставлять детей читать. Очень важно не давить на них, а прививать любовь к чтению на личном примере. Ребенок должен видеть родителей за чтением. И тогда проявится интерес. Кроме того, важно учитывать, что книги влияют на характер ребенка и на формирование ценностей.

По словам Аймагамбетова, книги с положительной сюжетной линией прививают полезные привычки и дают хорошее воспитание. Поэтому нужно поддерживать и приобщать детей к чтению, покупать и дарить им книги, посещать вместе книжные выставки.





"Ранее мы публиковали результаты международных исследований PISA, TIMSS. Они показывают четкую и положительную корреляцию между совместным чтением родителей с детьми и их дальнейшей академической успеваемостью в школе. По результатам исследований, те дети, у которых есть дома книги, показали более высокие результаты. Именно поэтому в 2020 году мы запустили масштабный республиканский проект "Читающая школа", чтобы привлечь школьников к чтению художественной литературы. Об этом проекте расскажу в отдельном посте". Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Глава ведомства предлагает родителям во время каникул приобщать детей к чтению. Чтобы их путешествие в мир книг было всегда увлекательным.

Также он призывал всех казахстанских школьников уделить как можно больше времени чтению книг. Ведь знания – самый ценный багаж.