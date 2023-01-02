Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Два закона по вопросам растительного мира подписал Токаев

здание Фото: Акорда
Два закона по вопросам растительного мира подписал президент Казахстана Касым-Жормарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О растительном мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий".

Закон регулирует защиту природного разнообразия, сохранение генофонда дикорастущих растений, в особенности редких, и их рациональное использование. Также он предусматривает возможность привлечения инвестиций и выдачи грантов для использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса за счет сбора полезных растений. Помимо этого, согласно документу, в стране увеличится площадь особо охраняемых природных территорий.


Читайте также

Реорганизовано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Путин поздравил Токаева с Новым годом

Елена Беляева
Законодательство Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
ПСЖ футбол
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне без Месси и Неймара
Гороскоп на 2 января
Что говорят звезды: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления