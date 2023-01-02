Два закона по вопросам растительного мира подписал Токаев

Два закона по вопросам растительного мира подписал президент Казахстана Касым-Жормарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О растительном мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий".

Закон регулирует защиту природного разнообразия, сохранение генофонда дикорастущих растений, в особенности редких, и их рациональное использование. Также он предусматривает возможность привлечения инвестиций и выдачи грантов для использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса за счет сбора полезных растений. Помимо этого, согласно документу, в стране увеличится площадь особо охраняемых природных территорий.



