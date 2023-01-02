Диетолог назвала срок хранения оливье

Специалист объяснила, почему не надо заправлять сразу целый тазик оливье, и рассказала, с какого момента начинается отсчет его срока годности, сообщает Zakon.kz.

В интервью Lenta.ru диетолог Елена Соломатина сообщила, что заправленный салат не стоит долго хранить, так как это чревато отравлением. Полностью готовое блюдо следует съесть до утра. А незаправленный салат не стоит хранить больше суток.

"Оливье, во-первых, не заправляем и помещаем в холодильник. Берем ровно столько, сколько нам нужно, заправляем, и это съедаем, остальное храним в холодильнике. Это все может храниться ночь и следующий день, до вечера мы его должны уже съесть". Диетолог Елена Соломатина

Диетолог добавила, что срок годности оливье начинается не с момента его перемещения в холодильник. Ингредиенты этих блюд готовятся заранее, затем они "отстаиваются" до праздника, и это необходимо учитывать.