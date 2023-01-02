Еще один ребенок отравился сиропом от ОРВИ в Узбекистане

В Узбекистане еще один ребенок отравился индийским лекарством от ОРВИ, сообщает Zakon.kz.

После сиропа от кашля ребенок попал в реанимацию, передает Национальное информационное агентство Узбекистана со ссылкой на Управление здравоохранения города Ферганы.

В приемно-диагностическое отделение филиала был доставлен А.Н. – житель города Кувасая 2019 года рождения. В приемно-диагностическом отделении был записан анамнез, и ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение. Это произошло еще 28 декабря 2022 года, но подробности стали известны лишь сейчас.



Установлено, что при лечении простуды в домашних условиях больной употребил сироп "Док-1 Макс" свыше нормы. Мама ребенка купила в аптеке сироп без рекомендации врача и давала ребенку по 5 мл 10 раз в течение 4 дней.

27 декабря 2022 года в Самарканде подтвердили смерть 19 детей. Все они скончались после приема названного препарата.

Затем 31 декабря еще 10 детей были госпитализированы после приема индийских препаратов.



После случившегося минздрав страны инициировал проверки и исследования на токсичность.

В партии лекарства "Док-1 Макс" обнаружили вещество этиленгликоль, который, если его принимать неправильно, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что препарат от простуды родители покупали самостоятельно или по рекомендации фармацевтов и давали детям в дозировке, существенно превышавшей норму.

