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Спасатели Костанайской области эвакуировали жителя Астаны из снежного плена

Эвакуировали из снежного плена Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Спасатели Костанайской области эвакуировали астанчанина, оказавшегося ночью на заснеженной трассе, в село Алтынсарино, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 1 января. Житель столицы на автомобиле Chevrolet Nexia направлялся в Актобе. Используя навигатор, он двигался по проселочной дороге от села Дружба по направлению к селу Свободное. В дороге машина сломалась, и водитель оказалась в снежном плену.

Убедившись, что автомобиль не заводится, он пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник. Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда города Житикары на вездеходе "Ямал" и пожарной части №18 села Камысты. Они эвакуировали астанчанина в село Алтынсарино.

Автомобиль из-за поломки остался между селами Свободное и Дружба. Аким сельского округа круга предоставила пункт обогрева в гостином доме ТОО "Алтынсарино", в котором организовали ночлег.

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