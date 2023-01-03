Глава ФИФА призвал переименовать в честь Пеле хотя бы один стадион в каждой стране

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил назвать в честь легендарного футболиста Пеле хотя бы один стадион в каждой стране мира, сообщает Zakon.kz.

Предложение он озвучил во время выступления на церемонии прощания с Пеле на стадионе бразильского клуба "Сантос", пишет Globo.

"Мы в ФИФА почтим Короля и попросим весь мир почтить его минутой молчания. Кроме того, мы намерены призвать все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы наши дети знали, насколько он важен", — заявил Инфантино.

Глава ФИФА добавил, что испытывает множество эмоций из-за смерти бразильского чемпиона.

Всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос.

Церемония прощания прошла 2 января в Сан-Паулу.