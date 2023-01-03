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Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Отменил приватизацию Фото: Instagram/lulaoficial
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает Zakon.kz.

Новостной портал G1 пишет, что президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта).

В воскресенье Лула да Силва снова вступил в должность главы государства (он возглавлял Бразилию в 2003-2011 годах).

Ранее в ходе избирательной кампании социалист уже заявлял о готовности пересмотреть планы правительства Болсонару относительно приватизации госсектора.

30 октября состоялся второй тур президентских выборов, на котором Лула да Силва с минимальным отрывом выиграл у действующего президента Жаира Болсонару.

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