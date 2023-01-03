Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает Zakon.kz.

Новостной портал G1 пишет, что президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта).

В воскресенье Лула да Силва снова вступил в должность главы государства (он возглавлял Бразилию в 2003-2011 годах).

Ранее в ходе избирательной кампании социалист уже заявлял о готовности пересмотреть планы правительства Болсонару относительно приватизации госсектора.

30 октября состоялся второй тур президентских выборов, на котором Лула да Силва с минимальным отрывом выиграл у действующего президента Жаира Болсонару.