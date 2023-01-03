Гибель 18 детей в Узбекистане: у производителя сиропа от кашля забрали лицензию

В сиропе "Док-1 Макс" уровень этиленгликоля превышал норму в 300 раз. Об этом заявили в Совете по продвижению фармацевтического экспорта Индии, сообщает Zakon.kz.

Совет по продвижению фармацевтического экспорта Индии (Pharmexcil) приостановил действие регистрационного удостоверения компании Marion Biotech Pvt. Ltd, производителя сиропа от кашля, от которого умерли 18 детей в Узбекистане, сообщает Mint.



Решение приняли после того, как Marion Biotech не ответила в срок на запрос Pharmexcil о предоставлении информации о сиропе от кашля "Док-1 Макс".

Экспортеры фармацевтической продукции из Индии должны иметь действующее свидетельство о регистрации и членстве, выданное Pharmexcil. Это орган, созданный Министерством торговли и промышленности Индии для продвижения экспорта лекарств. Компанию Marion Biotech зарегистрировали в Pharmexcil как мелкого производителя в 2010 году и торгового экспортера в 2016 году.

"Мы попросили Marion Biotech представить информацию о лицензиатах, которым она поставляла препарат, данные импортеров с именами и контактными данными, копии лицензий на производство и разрешений на продукцию, а также рекомендовали им расследовать причины предполагаемых серьезных нежелательных явлений и проинформировать совет о результатах для принятия необходимых дальнейших мер. Фирме предложили представить свой ответ до конца рабочего дня 29 декабря. Однако совет не получил никаких материалов/отчетов о неблагоприятных событиях. Pharmexcil настоящим заявляет, что членство Marion Biotech Pvt. Ltd приостановлено с немедленным вступлением в силу". Генеральный директор Pharmexcil Удайя Бхаскар

Индийское правительство уже начало расследование этого дела. Должностные лица Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) и Управления по контролю за оборотом наркотиков штата Уттар-Прадеш посетили предприятие в Ноиде, собрали образцы лекарств и отправили их на тестирование в Региональную лабораторию по тестированию лекарственных средств в Чандигархе. Правительство также приказало Marion Biotech прекратить всю производственную деятельность на заводе до окончания расследования.



Сотрудники агентства по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения Узбекистана проинформировали сотрудников посольства о наличии этиленгликоля в составе партии лекарственных средств. Он в 300 раз превышает допустимый уровень. Правильным препаратом в составе должен был быть пропиленгликоль.



27 декабря в Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили, что таблетки и сироп "Док-1 Макс" были зарегистрированы в стране в 2012 году и в том же году поступили в продажу. На сегодняшний день 18 из 21 ребенка с ОРЗ умерли в результате приема этого сиропа. Еще 10 детей госпитализировали из-за приема препаратов от этой компании.

В Узбекистане также приостановили продажу еще одного препарата "Амбронол" производства Marion Biotech.



Предварительные исследования показали, что эта серия сиропа Doc-1 Max содержала этиленгликоль. Это вещество токсично, и около 1-2 мл/кг 95% концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в здоровье пациента, такие как рвота, обморок, судороги, сердечно-сосудистые проблемы и острая почечная недостаточность.

Узбекистан занимает 44-е место по объему экспорта фармацевтической продукции в Индию и второе место в СНГ.