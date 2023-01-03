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Для поддержки производственного сектора планируют выделить 1,6 млрд тг

Для поддержки производственного сектора планируют выделить 1,6 млрд тг Фото: pixabay
За год в Казахстане объем промышленного производства вырос сразу в нескольких отраслях. В обрабатывающей промышленности рост составил 4,2%, металлургической (3,9%), машиностроительной (8,9%) и легкой промышленности (6,9%), сфере добычи руд цветных металлов (5,9%), сообщает Zakon.kz.

В январе-ноябре 2022 года объем промышленного производства по отношению к аналогичному периоду 2021 года составил 101,4%. Рост произошел за счет увеличения объемов продукции в обрабатывающей (4,2%), металлургической (3,9%), машиностроительной (8,9%) и легкой промышленности (6,9%), а также в сфере добычи руд цветных металлов (5,9%). В то же время снижение на 0,9% показала горнодобывающая промышленность.

В прошлом году Министерством индустрии и инфраструктурного развития введены новые меры стимулирования промышленности к внедрению цифровых технологий, которые, как ожидается, должны повлиять на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности.

Вместе с тем  министерство продолжает обеспечивать поддержку производств в форме промышленного гранта на модернизацию технологического оборудования, с возможностью получения софинансирования в размере 50% стоимости закупаемого оборудования (не более 750 млн тенге). В 2023 году для предоставления гранта из республиканского бюджета предусмотрены 1,6 млрд тг.

В качестве дополнительных мер поддержки промышленности МИИР РК на 2023 год запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение международного форума АММ-2023 и XI Форума машиностроителей Казахстана с участием зарубежных стран.

Промышленность — это важнейший сектор экономики, который состоит из предприятий, занятых добычей природного сырья, его переработкой и производством различных товаров для населения.

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