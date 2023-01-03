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Средства контрацепции во Франции стали бесплатными для граждан младше 26 лет

Средства контрацепции во Франции стали бесплатными для жителей младше 26 лет Фото: pixabay
Бесплатные презервативы теперь доступны молодым людям в возрасте до 26 лет во французских аптеках, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это "маленькой революцией в профилактическом здравоохранении". 

Новая стратегия здравоохранения, направленная на сдерживание распространения заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), среди молодежи во Франции, вступила в силу с 1 января и была объявлена Макроном в декабре.

Изначально он был ориентирован на людей в возрасте 18-25 лет, но затем был распространен и на несовершеннолетних. Экстренная контрацепция также будет доступна бесплатно всем женщинам без рецепта с 1 января.

Последние меры приняты в связи с тем, что, по оценкам органов здравоохранения, уровень заболеваемости венерическими болезнями во Франции увеличился примерно на 30% в 2020 и 2021 годах.

До этого во Франции отключили от отопления здание Министерства энергетики.

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