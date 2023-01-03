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В ВКО закрыли участок автодороги

закрыта дорога в ВКО Фото: Zakon.kz
Участок дороги Маканчи – Жаланашколь закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В связи с улучшением погодных условий открыта автодорога Усть-Каменогорск – Семей на участке 10–198 км от села Герасимовка ВКО – город Семей для всех видов автотранспорта.

При этом закрыт участок автодороги Маканчи – Жаланашколь (0–133 км). 

3 января сообщалось о закрытии участков дорог Усть–Каменогорск – Семей и Усть-Каменогорск –Алматы для всех видов автотранспорта.

В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением видимости на автодорогах необходимо ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время.

Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.

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Данияр Кунафин
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