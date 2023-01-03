Ерлан Карин: Политическую повестку будет определять вектор политических реформ
По словам Карина, политическую повестку Казахстана на 2023 год будет определять, как и в прошедшем 2022 году, заданный президентом вектор политических реформ.
В первую очередь, по словам государственного советника, это касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны.
С начала года начинает свою работу совершенно новый институт – Конституционный суд. Он замкнет на себе новую систему защиты фундаментальных прав граждан наряду с новым конституционным статусом Уполномоченного по правам человека и Генеральной прокуратуры и учреждением новой должности омбудсмена по поддержке социально уязвимых категорий населения.
Также с 1 января вступает в силу ряд новых изменений в выборное законодательство и в избирательную систему. Начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий. Члены территориальных избирательных комиссий будут осуществлять теперь свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это позволит повысить качество избирательных процедур.
14 января состоятся выборы депутатов Сената Парламента, а затем в первом полугодии в соответствии с президентским планом поступательной перезагрузки политической системы должны состояться внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Стоит подчеркнуть, что предстоящая электоральная кампания будет проходить по совершенно новым правилам и нормам.
Также с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжится обновление корпуса сельских акимов. Предполагается проведение прямых выборов более 350 акимов сел, поселков и сельских округов. Эти выборы охватят более тысячи сельских населенных пунктов.
Таким образом, по словам Карина, наступивший год обещает быть не менее насыщенным внутриполитическими событиями, чем предыдущий.