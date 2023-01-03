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Ерлан Карин: Политическую повестку будет определять вектор политических реформ

Ерлан Карин: политическую повестку будет определять вектор политических реформ Фото: akorda.kz
Политическую повестку наступившего 2023 года будет определять вектор политических реформ. Такими мыслями поделился государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

По словам Карина, политическую повестку Казахстана на 2023 год будет определять, как и в прошедшем 2022 году, заданный президентом вектор политических реформ.

В первую очередь, по словам государственного советника, это касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны.

С начала года начинает свою работу совершенно новый институт – Конституционный суд. Он замкнет на себе новую систему защиты фундаментальных прав граждан наряду с новым конституционным статусом Уполномоченного по правам человека и Генеральной прокуратуры и учреждением новой должности омбудсмена по поддержке социально уязвимых категорий населения.  

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Также с 1 января вступает в силу ряд новых изменений в выборное законодательство и в избирательную систему. Начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий. Члены территориальных избирательных комиссий будут осуществлять теперь свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это позволит повысить качество избирательных процедур. 

14 января состоятся выборы депутатов Сената Парламента, а затем в первом полугодии в соответствии с президентским планом поступательной перезагрузки политической системы должны состояться внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Стоит подчеркнуть, что предстоящая электоральная кампания будет проходить по совершенно новым правилам и нормам.

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Также с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжится обновление корпуса сельских акимов. Предполагается проведение прямых выборов более 350 акимов сел, поселков и сельских округов. Эти выборы охватят более тысячи сельских населенных пунктов. 

Таким образом, по словам Карина, наступивший год обещает быть не менее насыщенным внутриполитическими событиями, чем предыдущий.

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