В первый день нового года в службу скорой помощи поступило около 33 тысяч вызовов
Фото: Zakon.kz
За сутки работы 1 января службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов. Это на 20% выше средней обращаемости, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, 1 января 2023 года службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов, что на 20% выше средней обращаемости.
- При этом вызовов первой категории срочности, таких как: боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи составляет 4%.
- На вторую категорию срочности приходится 23% вызовов или 23 575. К этой категории относятся вызова с поводом: нарушение ритма сердца, атипичные боли или изолированная травма и другие.
- На вызова по третьей категории срочности бригады СМП выезжали более чем в 9,5 тысяч случаев (28%).
- Самую большую долю выездов составляет 4 категория (обострение хронических заболеваний) — 45% вызовов.
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