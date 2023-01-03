В первый день нового года в службу скорой помощи поступило около 33 тысяч вызовов

Фото: Zakon.kz

За сутки работы 1 января службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов. Это на 20% выше средней обращаемости, сообщает Zakon.kz.

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