Сотрудники Экибастузского ДЧС начали ликвидацию последствий аварий
В 11:00 часов работниками ГКП "Горводаканал" и ТОО "Инженерные сети" начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм.
Со слов МЧС РК, тепло и водоснабжение в городе подается в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха – 2 °C.
На месте аварии задействованы силы и средства ДЧС, ГКП "Горводаканал" в количестве 58 человек и 16 единиц техники. Также, на месте находится руководство акимата области и Департамента по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды.
По состоянию на 16:00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составляет 7,5 метров при критическом 1,6 метров. Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час).
Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), а также волонтерами "Vita" организовано горячее питание.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
31 декабря 2022 года стало известно, что в Экибастузе устранили повреждение водопровода.