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В Костанайской области на трассе в смертельное ДТП попали пять автомобилей

авария Фото: polisia.kz
В Костанайской области на трассе Аркалык – Торгай в смертельное ДТП попали пять автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 3 января в 14:03. 

Как рассказали в Управлении полиции города Аркалык, Toyota при обгоне вылетела на полосу встречного движения.

"Здесь произошло столкновение с автомашиной Nissan, затем столкновение еще 3 автомобилей", – рассказал и.о. начальника Управления полиции города Аркалык Талгат Балгожин.

В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.


авария

Фото: polisia.kz



В настоящее время проводится досудебное расследование.

Назначены необходимые экспертизы.

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