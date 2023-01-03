В Актюбинской области на трассе нашли трех без вести пропавших людей
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Актюбинской области на трассе нашли трех без вести пропавших людей, сообщает Zakon.kz.
В первом случае два человека 55 и 37 лет 2 января в 10:30 выехали на легковом автомобиле марки Renault Duster на поиски скота и не вернулись. Их нашла поисковая группа 3 января в 13:30 на окраине села Улгайсын. Автомобиль попал в снежный занос. В данное время их сопровождают до села Карабутак.
В медицинской помощи потерявшиеся не нуждались.
Второй случай произошел в Иргизском районе, в 40 км от села Калыбай. 46-летний пастух 31 декабря выехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Его искали силами ДЧС, ДП, МИО.
"3 января в 13:30 поисковой группой пропавший был найден верхом на лошади в местности "Каракудук". В медицинской помощи не нуждался. ДЧС Актюбинской области призывает граждан при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с погодными условиями и соблюдать правила безопасности". Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
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