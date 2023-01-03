Ситуация в Украине: "Укроборонпром" подозревают в закупе некачественного товара
Фото: ukroboronprom.com.ua
Бюро экономической безопасности заподозрило сотрудников "Укроборонпрома" в том, что они закупили в начале конфликта с Россией некачественный товар оборонного назначения почти на 5,5 млн гривен, сообщает Zakon.kz.
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