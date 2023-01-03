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Ситуация в Украине: "Укроборонпром" подозревают в закупе некачественного товара

оружие Фото: ukroboronprom.com.ua
Бюро экономической безопасности заподозрило сотрудников "Укроборонпрома" в том, что они закупили в начале конфликта с Россией некачественный товар оборонного назначения почти на 5,5 млн гривен, сообщает Zakon.kz.
  • Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля, об этом решили во время разговора Зеленского с главой ЕК фон дер Ляйен.
  • В Украине собираются заочно судить назначенного Россией управляющего Херсонской области Владимира Сальдо и посмертно – его заместителя Кирилла Стремоусова. Обвинительный акт в отношении них уже направили в суд, сообщает Офис генпрокурора. Их обвиняют в госизмене и коллаборационной деятельности.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой. По его словам, они будут отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских.
  • Сотрудники "Укроборонпрома" закупили в начале конфликта некачественный товар оборонного назначения почти на 5,5 млн гривен, об этом подозрении сообщили в Бюро экономической безопасности.
  • СБУ объявила о подозрении двум российским военачальникам: генерал-полковнику Сергею Кобылашу, командующему дальней авиацией ВКС и адмиралу Игорю Осипову, бывшему командующему ЧФ РФ. Им вменяют планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивных действий, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • В ЕС обеспокоены решением Украины наказывать европейские фармацевтические компании, которые продолжают работать в России, пишет Politico.
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным относительно конфликта в Украине, сообщила представитель правительства Германии Кристиане Хоффман.
  • Для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей решили ввести льготную ипотечную программу: ставка по кредиту – не более 2% годовых, первоначальный взнос – не менее 10% от стоимости жилья.
  • В полном объеме система ОМС заработает в новых регионах России с 2024 года, сообщил глава ФОМС.
  • Израиль возобновит прямые контакты с Россией на высшем уровне и будет меньше публично говорить о российско-украинском вопросе, сообщил новый глава МИД Израиля Эли Коэн.
  • Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с израильским министром иностранных дел выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщили в МИД РФ.
  • Зеленский о телефонном разговоре с Сунаком: "Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения".
  • Путин подписал указ о том, что семьи военных и росгвардейцев в случае их гибели на войне в Украине получат по 5 млн рублей, раненым выплатят по 3 млн рублей.
  • Гражданские больницы могут быть подключены к оказанию медпомощи и реабилитации раненых в спецоперации, следует из поручения президента РФ.

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