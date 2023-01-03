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Алматинские спасатели обратились к жителям и гостям города

зима Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента по ЧС обратилась к жителям и гостям города в связи со штормовым предупреждением, объявленным в Алматы в ночь на 4 января, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в городе ожидаются сильный снег, временами туман и гололед. Поэтому спасатели призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.

В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.

Как уточняет "КазАвтоЖол", в связи с непогодой закрыты автодороги республиканского значения в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской регионах. К данному часу движение ограничено на 40 участках. 

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Елена Беляева
Алматы
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