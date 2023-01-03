Алматинские спасатели обратились к жителям и гостям города
Согласно данным РГП "Казгидромет", в городе ожидаются сильный снег, временами туман и гололед. Поэтому спасатели призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
- всегда смотрите перед собой под ноги;
- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.
Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.
Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.
В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.
В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.
В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.
Как уточняет "КазАвтоЖол", в связи с непогодой закрыты автодороги республиканского значения в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской регионах. К данному часу движение ограничено на 40 участках.