Метель, сильный ветер и гололед ожидаются на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью временами 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидается метель. На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гололед. В Туркестане ночью ожидается гололед.



Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.



Ночью на юге Алматинской области, в горных районах сильный снег. На севере, юге области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. В Алматы ночью сильный снег. Временами туман, гололед. В Конаеве временами туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью временами 15-20, порывы 25 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем на севере, востоке области сильный снег. На большей части области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.



В Абайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.



Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный снег. На западе, юге области ожидается гололед, на севере, востоке, в центре области – метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем в центре, на востоке области 23 м/с. В Актобе ночью ожидается сильный снег. Временами ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. В Талдыкоргане ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На большей части Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью на большей части области 15-20, на юге, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.



На большей части Карагандинской области ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

На севере и востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге и востоке области 15-20м/с.



Ночью на севере, востоке области, днем на большей части Улытауской области ожидается метель. Днем на юге, в центре области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане днем ожидаются метель, гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юго-западе, севере области ожидается метель. Ветер юго-западный, южный ночью на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью 15-20 м/с.



На большей части Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

