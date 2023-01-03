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В Карагандинской области более 100 человек вызволили из снежного плена

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области движение было ограничено по нескольким участкам автодорог, спасатели вызволили из снежного плена более 100 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба ДЧС региона, всего в области эвакуировано и спасено 102 человека, из них 30 детей, освобождено 43 единиц техники.


дети, спасатели, трасса

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области


"Силами местных исполнительных органов, дорожными организациями проводятся работы по очистке автодорог. Аварийно-спасательные работы проводятся на автодороге город Балхаш - село Аксу-Аюлы. В целом в поисково-спасательных и дорожных работах задействованы силы ДЧС 25 человек, 8 единиц техники, местных исполнительных органов – 27 человек и 14 единиц техники, полиции – 36 человек, 18 единиц техники, дорожные службы – 138 человек, 92 единиц техники", - говорится в сообщении.


авто, снег, спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области


По словам спасателей, ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.

В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.

Согласно данным "КазАвтоЖол", в связи с непогодой закрыты автодороги республиканского значения в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской регионах. К данному часу движение ограничено на 40 участках.

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Елена Беляева
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