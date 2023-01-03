Психолог Анастасия Наталевич рассказала, как правильно расписать цели на год, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" она отметила, что сначала нужно организовать комфортное пространство вокруг себя.

"Выделите время, уединитесь, найдите такое место, где не будет никаких отвлекающих факторов, окружите себя всеми необходимыми для вас предметами. Вы должны быть наедине с собой, и важнее всего в этот момент услышать свои истинные желания и потребности", – пояснила специалист.

Затем специалист посоветовала разбить все планы на несколько сфер жизни: здоровье, карьера, отношения, семья, финансы, обучение, личностный рост, путешествия, творчество, хобби, досуг. В каждой из этих сфер необходимо расписать по две-три или более целей.

Как уточнила Наталевич, нужно стараться ставить реалистичные, достигаемые цели. Большие цели можно разбить на подцели, чтобы двигаться к ним шаг за шагом. Психолог порекомендовала четко обозначить границы временных промежутков, чтобы проще ориентироваться и стремиться к результату.

"Выписывайте ежедневные задачи, которые помогут вам приблизиться к вашим целям. Возьмите за привычку каждый день отмечать в блокноте или в телефоне, какие задачи вам удалось выполнить. Стремитесь к выполнению всего списка за день. Самое главное, помните, нет правильного или неправильного списка, просто напишите именно то, чего хотите достичь в следующем году, и действуйте! Это самое главное! Ведь какие бы цели вы ни поставили перед собой, без действий для их достижения они останутся всего лишь мечтой", – напомнила психолог.