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Фильм "Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей

фильм Фото: телеканал "Россия 1"
Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) опубликовала данные о том, что фильм "Чебурашка" за первые три дня проката заработал миллиард рублей (более 6 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что фильм вышел в прокат 1 января.

"Общие сборы: 1 063 672 029 рублей", - указано на сайте ЕАИС.

Данные указаны с учетом предпродаж на 4 января.

Как уточняется, в день премьеры фильм собрал 225 млн рублей, а за первый уикенд - 982 млн рублей. Предпродажи на 4 января составляют 85,8 млн рублей.

Всего же на создание картины было потрачено 850 млн рублей (более 5 млрд тенге).

В новой версии Чебурашка уже не игрушка, а реальный зверек, прибывший из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях – Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

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