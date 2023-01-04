Из-за непогоды закрыта дорога от Атбасара до Астаны
Как уточняется, 4 января с 00:30 в связи с верховым снегом и ограничением видимости 20 м-30 м, закрыто движение на участке трассы республиканского значения Екатеринбург-Алматы, на 1003-1247 км – Атбасар – Астана.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.
Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.
Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.
В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.
В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.
В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.