Пресс-служба Департамента по ЧС Акмолинской области предупредила о том, что из-за непогоды закрыта дорога от Атбасара до Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 4 января с 00:30 в связи с верховым снегом и ограничением видимости 20 м-30 м, закрыто движение на участке трассы республиканского значения Екатеринбург-Алматы, на 1003-1247 км – Атбасар – Астана.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.



Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.



В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.



В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.





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В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.