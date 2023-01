Роналду не собирается завершать свою спортивную карьеру

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



Как пишет Marca футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду приехал, чтобы побеждать.

В Twitter Роналду опубликовал фото своего прибытия в Эр-Рияд и написал, что рад будет увидеть всех на стадионе.

Ранее сообщали, что Роналду подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙 pic.twitter.com/0AsT4wLdYq