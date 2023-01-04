Роналду не собирается завершать свою спортивную карьеру
Фото: Twitter.com/Cristiano
Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. В "Аль-Насра" он собирается побить еще рекорды, передает Zakon.kz
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Как пишет Marca футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду приехал, чтобы побеждать.
"Это еще не конец моей карьеры. Я побил все рекорды в Европе и хочу сделать это и здесь. Я приехал сюда, чтобы побеждать"Роналду
В Twitter Роналду опубликовал фото своего прибытия в Эр-Рияд и написал, что рад будет увидеть всех на стадионе.
Ранее сообщали, что Роналду подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.
Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙 pic.twitter.com/0AsT4wLdYq— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2023
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