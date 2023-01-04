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Роналду не собирается завершать свою спортивную карьеру

Роналду не собирается завершать свою спортивную карьеру Фото: Twitter.com/Cristiano
Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. В "Аль-Насра" он собирается побить еще рекорды, передает Zakon.kz

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Как пишет Marca футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду приехал, чтобы побеждать.

"Это еще не конец моей карьеры. Я побил все рекорды в Европе и хочу сделать это и здесь. Я приехал сюда, чтобы побеждать"Роналду

В Twitter Роналду опубликовал фото своего прибытия в Эр-Рияд и написал, что рад будет увидеть всех на стадионе.

Ранее сообщали, что Роналду подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

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Елена Вебер
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