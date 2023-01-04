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Как домашним питомцам пережить новогодние праздники

Как домашним питомцам пережить новогодние праздники Фото: pixabay
Российские ветеринары озвучили рекомендации для владельцев собак о том, как снизить стресс домашним питомцам во время новогодних праздников, сообщает Zakon.kz

"Лучше продумать личный уголок для любимца - у него должно быть место в квартире, где он сможет спрятаться, а также спокойно провести время, пока за окном запускают фейерверки", - отметила ветеринар Ирина Розанова.

Как пишет "Мослента", если питомец плохо переносит большие скопления людей, можно дать ему успокоительное для животных или препараты для лечения поведенческих расстройств. Однако делать это допустимо строго по назначению врача.

Кроме того, ранее ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался.


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