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89 российских военнослужащих погибли при обстреле г.Макеевка в ДНР

89 российских военнослужащих погибли при обстреле г.Макеевки в ДНР Фото: Twitter.com/SerDer_Daniels
После обстрела Макеевки и разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших увеличилось до 89, сообщает Zakon.kz

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - приводит ТАСС первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Ранее сообщали, что в Макеевке произошел ракетный удар в ночь на 1 января по профессионально-техническому училищу, где размещались мобилизованные российские войска.

2 января в Минобороны сообщали, что в Макеевке погибли 63 человека. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили две ракеты.

В военном ведомстве пообещали, что окажут поддержку семьям погибших военнослужащих в Макеевке.


Елена Вебер
Россия Украина
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