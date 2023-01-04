89 российских военнослужащих погибли при обстреле г.Макеевка в ДНР

После обстрела Макеевки и разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших увеличилось до 89, сообщает Zakon.kz

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - приводит ТАСС первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Ранее сообщали, что в Макеевке произошел ракетный удар в ночь на 1 января по профессионально-техническому училищу, где размещались мобилизованные российские войска.



2 января в Минобороны сообщали, что в Макеевке погибли 63 человека. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили две ракеты.



В военном ведомстве пообещали, что окажут поддержку семьям погибших военнослужащих в Макеевке.





