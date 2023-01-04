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Земляне могут наблюдать за первым в 2023 году звездопадом

Земляне могут наблюдать за первым в 2023 году звездопадом Фото: t.me/planetarium_mos
Пик активности новогоднего звездопада Квадрантиды выпал на эту ночь с 3 на 4 января. Астрономы говорят, что можно увидеть до 110 метеоров в час, сообщает Zakon.kz

Лучшее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом. Так что можно еще успеть увидеть что-то необычное...

По информации Московского планетария, метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось.

Днем, 4 января, по данным планетария, земляне увидят самое большое Солнце года. То есть видимый диск Солнца будет наибольшим, Земля в этот день окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. 

Ранее сообщалось, что 2023 год будет богат астрономическими событиями - это четыре затмения, суперлуние и звездопады.

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