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В Экибастузе водоснабжение ТЭЦ восстановлено в полном объеме

В Экибастузе водоснабжение ТЭЦ восстановлено в полном объеме Фото: Instagram/pavlodar_region
Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что работы на поврежденном участке технического водопровода к ТЭЦ Экибастуза завершены и водоснабжение ТЭЦ восстановлено, сообщает Zakon.kz.

"Усилиями коммунальных служб и ДЧС Павлодарской области повреждение удалось максимально оперативно устранить. Без воды станция не осталась. Но установка хомутов была лишь временной мерой", – сообщил Байханов.

По его словам, 31 декабря на выездном совещании приняли решение полностью заменить поврежденную часть трубопровода. Чтобы учесть возможные сложности и ошибки при врезке, специалисты провели пробный монтаж на тренировочном участке.

"Сегодня утром мы приступили к замене поврежденной части водопровода. Привлечены 46 человек – персонал экибастузского ГКП "Горводоканал" и Департамента по ЧС Павлодарской области, 19 единиц специализированной техники. Работы завершены сегодня в 21:20. Водоснабжение на ТЭЦ восстановлено".Аким Павлодарской области Асаин Байханов

Ранее сообщали, что сотрудники ДЧС Экибастуза ликвидируют последствия аварии. 3 января с 06:00 спасатели Экибастузского гарнизона приступили к работам. В 11:00 работники ГКП "Горводоканал" и ТОО "Инженерные сети" отключили трубопровод технической воды диаметром 500 миллиметров и приступили к замене поврежденного участка. Контролируя ход ремонтных работ, аким области требовал выполнить их качественно и до 22:00.

Также сообщали, что 30 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" в Экибастузе был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ. 31 декабря власти сообщили, что устранили повреждение водопровода.




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