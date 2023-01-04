Эксперт назвал температуру, при которой смартфон может выйти из строя

Смартфон лучше не использовать на улице в сильные холода, низкая температура воздуха вредна для устройства, сообщает Zakon.kz.

Мобильный телефон, как и любая другая техника, чувствителен к резким перепадам температур, отметил в интервью руководитель агентства Content Review Сергей Половников, сообщает радио Sputnik.

Если смартфон попадет в теплое помещение после того, как его долго держали на морозе, он может выйти из строя, предупредил эксперт.



"Старайтесь на морозе особо смартфон не использовать. То есть краткосрочное использование устройства даже при сильном холоде вряд ли приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Однако если долго держать его на морозе, то с ним произойдет ровно то же, что и с любой другой техникой. Ваш смартфон охладится, а потом вы принесете его в тепло, и он нагреется. В результате такого перепада температур может образоваться конденсат, после чего гаджет придет в негодность. Впрочем, это редкая история". Сергей Половников

Батарея смартфона может хуже работать на морозе, но быстрее разряжаться из-за отрицательной температуры воздуха она не станет, продолжил эксперт.

"Разумеется, батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается. Поэтому нельзя говорить, что если вы будете на морозе пользоваться смартфоном, то батарея быстрее сядет". Сергей Половников

Негативно повлиять на смартфон может только температура ниже минус 20 градусов.