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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 января

истекает срок уплаты ИНП лицами частной практики Фото: freepik
В Казахстане 5 января 2023 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о доходе, полученном в декабре 2022 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

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