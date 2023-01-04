Бывшего владельца похоронного бюро в США приговорили к 20 годам за продажу частей тела
46-летняя Меган Хесс признала себя виновной в мошенничестве в июле. Она управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией по продаже частей тела Donor Services из одного и того же здания в Монтрозе, штат Колорадо, сообщает Reuters.
Ее 69-летняя мать, Ширли Кох, также признала себя виновной в мошенничестве, ее приговорили к 15 годам. Главная роль Кох заключалась в разделке тел, свидетельствуют судебные документы.
Федеральное дело возбудили после серии расследований агентства Reuters в 2016-2018 годах о продаже частей тела в США – практически нерегулируемой отрасли. Бывшие работники рассказали, что Хесс и Кох проводили несанкционированное расчленение тел, и через несколько недель после публикации материала 2018 года ФБР провело рейд на предприятии.
Судья постановила, что Хесс и Кох должны быть немедленно отправлены в тюрьму.
Адвокат Хесс заявил, что ее несправедливо очерняют как "ведьму", "монстра" и "упыря", в то время как вместо этого она является "сломленным человеком", чье поведение можно объяснить травматическим повреждением головного мозга в возрасте 18 лет.
В суде Хесс отказалась разговаривать с судьей. Кох сказала судье, что сожалеет и берет на себя ответственность за свои действия.
Прокуроры заявили, что женщина обманула более 200 семей, которые получили кремированный прах из контейнеров, смешанных с останками разных трупов.